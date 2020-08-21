بث مباشر.. مباراة إنتر ميلان وإشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي

يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية، المباراة الهامة والقوية بين فريقي إنتر ميلان الإيطالي ونظيره إشبيلية الإسباني، والمقرر لها في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الجمعة، على ملعب راين إينرجي ستاديون، في نهائي الدوري الأوروبي

وكان نادي إشبيلية قد تأهل لنهائي الدوري الأوروبي على حساب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي 2-1 وفوز العملاق الإيطالي على شاختار دونيتسك الأوكراني 5-0

في مباريات الدور نصف النهائي الدور الأوروبي.

ويخوض الإنتر أول نهائي قاري منذ تتويجه بالثلاثية مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في 2010 وقال كونتي: "ستكون مباراة صعبة، نحن نلعب مع الفريق الأكثر خبرة والذي فاز بأكبر عدد من الألقاب على مدار العقد الماضي من هذه المسابقة".

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ويبحث الإنتر عن اللقب الرابع في تاريخه بالبطولة بعدما توج بالكأس تحت مسماه القديم كأس الاتحاد الأوروبي 3 مرات.

ويعد إشبيلية أكثر فريقا يتوج باللقب الدوري الأوروبي برصيد 5 مرات منهم 3 مرات في آخر 6 سنوات.

يذكر نهائي الدوري الأوروبي، سيقام بدون حضور الجماهير، خوفًا من تفشي فيروس كورونا المستجد في المدرجات.

اضغط هنا لمشاهدة مباراة انتر ميلا واشبيلية بث مباشر

اضغط هنا لمشاهدة مباراة انتر ميلا واشبيلية بث مباشر

اضغط هنا لمشاهدة مباراة انتر ميلا واشبيلية بث مباشر