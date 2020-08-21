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تعرف على عودة برشلونة للتدريبات استعدادا للموسم الجديد

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أعلن فريق الكرة بنادي الإسباني عن موعد عودة التدريبات وانتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق بعد انتهاء الموسم من أجل الاستعداد للموسم

الجديد 2020-2021.

وأكد برشلونة في بيان رسمي  اليوم أن الحصة التدريبية الأولى استعداداً للموسم الجديد سوف تكون

يوم 31 أغسطس الجاري في مدينة جوان جامبر.

وحصل لاعبي برشلونة على راحة بعد الخروج من بطولة الأسبوع الماضي على يد بايرن ميونخ بهزيمة كارثية وتاريخية بنتيجة 8-2.

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