يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر | فيديو أهداف مباراة الدحيل والاهلي فى الدوري القطري، فى أهم مباريات اليوم الجمعة 21-8-2020، بالجولة الـ22 من دوري نجوم قطر.

تقام مباراة الأهلي والدحيل في الدوري القطري، على ملعب نادي الأهلي، وتنقل عبر شاشة قناة بي ان سبورت HD 1، بصوت المعلق الرياضي “يوسف سيف”، كما تنقل على قناة الكأس الرياضية بصوت المعلق الرياضي “أحمد الطيب”.

ويحتل الدحيل صدارة ترتيب الدوري القطري برصيد 26 نقطة بعدما لعب 10 مباريات، أما الأهلي فيحتل المركز السابع برصيد 13 نقطة.

في الجولة الماضية فاز الدحيل على نظيره الخور بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما خسر الأهلي أمام الوكرة بهدفين مقابل هدف.

يذكر ان مباراة القسم الأول بين الفريقين قد انتهت بفوز الاهلي بثلاثية نظيفة، سجل الأهداف يوسف المساكني وإسماعيل محمد والمعز علي.

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إليكم أهداف مباراة الدحيل والاهلي فى الدوري القطري

هدف التقدم للدحيل

لقطات من المباراة

فرصة حقيقة تضيع للدحيل

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