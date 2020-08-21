أبدى مدير الكرة بالنادي الأهلي “سيد عبد الحفيظ” استيائه الشديد من الشائعات التي تخرج في هذا الوقت من الموسم، وقبل مواجهات قوية للفريق الأحمر سواء في مسابقة الدوري المصري، أو دوري أبطال أفريقيا.
وانتشرت شائعات تفيد بنية النادي الاهلي فسخ عقد الصفقة الجديدة “طاهر محمد طاهر” عقب التعاقد معه رسميا من نادي المقاولون العرب، علاوة على رحيل بعض الأسماء إلى نادي بيراميدز، مثل حمدي فتحي ووليد آزارو ومحمد شريف المعار لنادي انبي.
وقال عبدالحفيظ:” ما يُشارع عن فسخ عقد طاهر محمد طاهر غير صحيح، تم التعاقد لمدة 5 مواسم، وتسديد دفعة من الصفقة لصالح نادي المقاولون العرب، بشيك مقبول الدفع”.
وأضاف:” لا نعرف الأسباب التي تدفع البعض لإثارة اللغط في هذا الوقت من الموسم”.
وواصل:” كل ما يتردد عن رحيل أي لاعب أساسي من الاهلي غير صحيح، لا نمتلك أي شروط جزائية في عقود اللاعبين، ومتمسكين بكل العناصر الأساسية في الفريق”.
وكشف:” هناك البعض يريد التأثير على مسيرة الاهلي، وإدخال النادي في صدام دائم بتلك الأخبار، والتأثير على فريق الكرة في مسابقة الدوري المصري وبطولة إفريقيا”.
وحول صفقات الاهلي، قال:” الجهاز الفني استقر على عودة بعض المعارين، وسيتم إبلاغهم بشكل رسمي مع نهاية الموسم الجاري، كما أن ملف المفاوضات مع مدير التعاقدات أمير توفيق والذي يعمل بشكل جاد في هذا الملف”.
وأكد عبد الحفيظ، أن رحيل رمضان صبحي لن يؤثر على الفريق، ويتواجد أكثر من لاعب في نفس مركزه، كما أن محمود عبدالمنعم كهربا سيعود في سبتمبر القادم والأخير يحظى بثقة كبيرة من جانب الجهاز الفني بقيادة فايلر.
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كانت هذه تفاصيل خبر أخبار الاهلي: عبد الحفيظ يكشف حقيقة فسخ عقد “الصفقة الجديدة”، وينفي مفاوضات بيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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