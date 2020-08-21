يسعى مدرب فريق آرسنال، الإسباني ميكيل آرتيتا إلى التخلص من العديد من اللاعبين في صفوف الفريق الإنجليزي، قبل الاستعداد لأول موسم يتولى منذ بدايته تدريب الجانرز.
آرتيتا الذي تولى تدريب آرسنال في ديسمبر الماضي خلفا لأوناي آيمري، يسعى لتجديد دماء الفريق، ووفقا لما أكدته صحيفة ميرور الإنجليزية فأن آرسنال مستعد للسماح بمغادرة 10 لاعبين عن صفوف الفريق.
سيبدأ آرسنال مشواره في الموسم الجديد بمواجهة ليفربول بطل الدوري، في نهائي كأس الدرع الخيرية يوم السبت الموافق 29 أغسطس الجاري، ثم يفتتح مبارياته في منافسات الدوري الإنجليزي بمواجهة فولهام الصاعد حديثا، في 12 سبتمبر المقبل.
سيتم السماح لأربعة مدافعين بمغادرة النادي في حالة حسم صفقة مدافع ليل، البرازيلي جابرييل، بما في ذلك كل من روب هولدنج وكالوم تشامبرز، الذي قضى موسمه الأخير 2018/19 على سبيل الإعارة في فولهام.
كما تم إدراج أربعة لاعبين في خط الوسط ضمن قائمة الراحلين، بما في ذلك الفرنسي ماتيو جندوزي بعد خلافه مع آرتيتا، ومن المقرر أيضًا السماح لاثنين من المهاجمين بالمغادرة.
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كانت هذه تفاصيل خبر ضحايا الميركاتو | آرتيتا يطيح بعشر لاعبين من آرسنال .. وجندوزي أول الراحلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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