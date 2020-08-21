رينيه فايلر يُطمئن مسئولي الاهلي: لن أرحل

استفسر مسؤولو النادي الاهلي، من المدير الفني للفريق الأحمر “رينيه فايلر” عن حقيقة العروض السويسرية، وعرض بيراميدز، الذي تردد أنه يفاوض المدرب من أجل التعاقد معه رسميًا، عقب بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكشف مصـدر داخل النادي الاهلي، في تصريحات خاصة، أن فايلر، أبلغ إدارة المارد الأحمر، بأن كل ما يُثار عن التفاوض مع نادٍ آخر، غير صحيح، والمدرب ملتزم بتعاقده مع القلعة الحمراء.

وأضاف، أن فايلر بالفعل تلقى بعض الاتصالات، من أجل الاستفسار عن موقفه، وكان الرد الواضح من جانبه، بأنه لا يفكر في الرحيل مطلقًا، ومتمسك بإكمال مسيرته مع النادي الاهلي.

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وأوضح المصدر، أن فايلر، يحظى بثقة كبيرة من جانب رئيس النادي الاهلي “محمود الخطيب“، والذي وعده بتلبية كافة مطالبه ودعم الفريق بصورة قوية في الميركاتو الصيفي المقبل.

الجدير بالذكر، أن النادي الاهلي كان قد أعلن في وقت سابق، تمديد عقد رينيه فايلر وكافة أعضاء الجهاز المعاون لمدة موسم كامل، حيث ينتهي التعاقد في يونيو 2021.

وكانت تقارير صحفية سويسرية، قد كشفت أن نادي بازل وضع اسم رينيه فايلر ضمن قائمة المرشحين لتولي تدريب الفريق في الموسم المقبل.

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