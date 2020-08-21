رياضة | تعرف على جهاز برشلونة الجديد بقيادة كومان

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على جهاز برشلونة الجديد بقيادة كومان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن برشلونة الإسباني عن انضمام نجم هجومه السابق السويدي الشهير هنريك لارسون للجهاز الفني للفريق الكتالوني الذي يقوده الهولندي رونالد كومان.

وخاض لارسون الذي لعب لبرشلونة بين عامي 2004 و2006 تجارب تدريبية في بلده السويد في المواسم الماضية.

كمان سيتواجد الهولندي ألفريد سكرودر الذي كان يشغل في الموسم المنصرم منصب المدير الفني لهوفنهايم الألماني في الجهاز الفني للفريق الكتالوني.

وشغل سكرودر أيضًا منصب مساعد لإيريك تين هاج المدير الفني لآياكس أمستردام الهولندي في موسم 2018/2019 الذي تألق فيه الفريق الهولندي بشكل كبير.