رياضة | 5 لاعبين يشعلون قمة الأهلي والزمالك قبل أن تبدأ

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر 5 لاعبين يشعلون قمة الأهلي والزمالك قبل أن تبدأ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويخوض الزمالك المباراة اليوم وهو في المركز الثاني برصيد 39 نقطة، أما الأهلي فيعتلي الصدارة برصيد 56 نقطة أي مبتعدا عن القلعة البيضاء بفارق 17 نقطة كاملة.
وقبل القمة هناك العديد من النجوم الذين يرغبون في تقديم أفضل ما لديهم، ولعل من أبرزهم المهاجم المميز مصطفى محمد ، والذي يعد من اللاعبين المهمين في تشكيلة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك.
كما أن مباراة القمة ربما تكون فرصة حقيقية للثنائي الشاب مع الأبيض حسام أشرف وأسامة فيصل، وتكون باقورة انطلاقة نحو التواجد في التشكيلة الأساسية خلال الفترة القادمة.
أما في الأهلي فهناك العديد من النجوم المنتظر تألقهم مع الأهلي كالمخضرم وليد سليمان والذي يعد من اللاعبين أصحاب الخبرة، بالإضافة إلى أليو بادجي مهاجم القلعة الحمراء والذي تنتظر منه الجماهير الكثير ليقدمه.