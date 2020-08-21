رياضة | مقارنة القمة (1).. الشناوي يتحدي أبوجبل في معركة "الشباك النظيفة" بالديربي المصري

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مقارنة القمة (1).. الشناوي يتحدي أبوجبل في معركة "الشباك النظيفة" بالديربي المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكون الخروج بـ"شباك نظيفة" هدف الأهلي والزمالك في لقاء القمة 120 الذي سيجمع الفريقين مساء السبت، على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، من أجل ضمان عدم الهزيمة في اللقاء، ومحاولة انتزاع الفوز أو التعادل فيما بعد.

ويتسلح الفريقين بـ2 من أفضل حراس المرمي في مصر خلال لقاء القمة، ويحرس عرين الأهلي محمد الشناوي حارس مرمي منتخب مصر صاحب الخبرات الكبيرة والأرقام المميزة، بينما يتولي حراسة مرمي الزمالك محمد أبوجبل الذي يقدم مستوي رائع رفقة الفريق الأبيض ويلعب اساسيًا على حساب زميليه محمد عواد وجنش.

ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 56 نقطة، بينما يحتل فريق الزمالك المركز الثاني برصيد 39 نقطة.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أبرز أرقام محمد الشناوي ومحمد أبوجبل مع الأهلي والزمالك بالموسم الحالي:-

- محمد الشناوي:

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خاض "الشناوي" 30 مباراة مع الأهلي هذا الموسم في مختلف البطولات (20 بالدوري الممتاز – 10 بدوري أبطال إفريقيا – 1 بكأس السوبر المصري)، بإجمالي دقائق لعب فعلية 2700 دقيقة، استقبلت شباكه 10 أهداف، وحافظ على نظافة شباكه في 20 مباراة.

شارك حارس منتخب مصر في 1710دقيقة مع الأهلي ببطولة الدوري الممتاز هذا الموسم استقبل 5 أهداف، وحافظ على نظافة شباكه في 14 مباراة، ويعد الأفضل بين حراس مرمي البطولة حتي الآن.

- محمد أبوجبل:

شارك أبوجبل في 19 مباراة مع الزمالك هذا الموسم بمختلف البطولات (10 بالدوري الممتاز – 6 في دوري أبطال إفريقيا – 1 بكأس السوبر المصري – 1 بكأس السوبر الإفريقي – 1 بكأس مصر).

بلغ دقائق المشاركة الفعلية لـ أبوجبل مع الفريق الأبيض 1710 دقيقة لعب، استقبلت مرماه 10 أهداف، وحافظ على نظافة شباكه في 10 مباريات.

خاض أبوجبل 900 دقيقة لعب فعلية في بطولة الدوري الممتاز بالموسم الحالي، استقبل 3 أهداف، وحافظ على نظافة شباكه في 7 مباريات، ويمني النفس بالحفاظ على مرماه خاليا من الأهداف في لقاء القمة وقيادة فريقه للفوز وحصد النقاط الثلاث.