رياضة | الأربعاء القادم.. انطلاق الملتقي الوطني الأول للاعبين القادة بالأولمبياد الخاص المصري

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الأربعاء القادم.. انطلاق الملتقي الوطني الأول للاعبين القادة بالأولمبياد الخاص المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينطلق الأربعاء القادم فعاليات الملتقي الوطني الأول للاعبين القادة بالأولمبياد الخاص المصري عبر الانترنت من خلال تطبيق زووم الالكتروني.

أكد الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري أن الهدف الأساسي من أقامة هذا الملتقي هو استغلال لطاقات اللاعبين القادة بالأولمبياد الخاص المصري من خلال المناقشات والموضوعات التي سيناقشها الملتقي والاستفادة من التوصيات التي سيخرج بها الملتقي للاستعانه بها في اتخاذ القرارات التي تتعلق بانشطة الاولمبياد الخاص المصري خلال الفترة القادمة.

من جانبه اشار طارق النجار مدير المبادرات بالآولمبياد الخاص المصري أن الملتقي سيشمل عددا من المحاور الهامة حول القيادة الدامجة ،الثقة بالنفس مع تنمية المهارات والقدارت، التخطيط الجيد لتحقيق النجاح، ويحاضر في الملتقي نخبة من الخبراء في المجالات السابقة بمشاركة لاعبي مجلس مداخلات اللاعبين القادة بالأولمبياد الخاص المصري.

ومن المقرر ان يستمر الملتقي لمدة ثلاثة أيام متتالية خلال الفترة من ٢٦ حتي ٢٨ من أغسطس الجاري بمشاركة عدد من اللاعبين القادة بمحافظات مصر المختلفة.