رياضة | فايلر يجد حلا لأزمة الأهلي أمام الزمالك في القمة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يجد حلا لأزمة الأهلي أمام الزمالك في القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية أن لاعبي الأهلي الذي يقودهم فنياً السويسري رينيه فايلر اختتموا تدريباتهم وذلك استعدادًا لمواجهة الزمالك المقرر لها السبت في الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المحلي والتي سيحتضنها استاد القاهرة الدولي.

واستبعد المدير الفني السويسري أحمد الشيخ من حسابات مباراة القمة، حيث غاب الشيخ عن تدريبات الأمس واكتفى بالتدريبات في الجيم ومن المقرر أن يحسم فايلر أثناء تدريب اليوم الخطة والتعديلات التي سيجريها على تشكيل المارد الأحمر.

كما سيدرس المدير الفني السويسري أكثر من سيناريو لسد النقص العددي مثل الدفع بمحمد هاني أو أليو ديانج في مركز الجناح الأيمن بعد أن قام بتجربتهما في مباراة أسوان الأخيرة وظهر الثنائي بشكل جيد.

وأصبح السنغالي أليو بادجي قريبًا للفاية من قيادة هجوم الأهلي في مباراة القمة، حيث ظهر اعتماد الجهاز الفني للقلعة الحمراء بشكل كبير على النجم السنغالي أثناء تدريبات أمس خاصة بعد أن نجح في تسجيل هدف أمام أسوان في المباراة الأخيرة التي أقيمت يوم الإثنين الماضي وفاز بها الأهلي بثلاثية نظيفة.