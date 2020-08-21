رياضة | "العالمية" شعار City Club.. وشركة ملابس مفاجأة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "العالمية" شعار City Club.. وشركة ملابس مفاجأة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتحت شركة استادات القابضة الباب مرة أخرى للانضمام إلى سلسلة أندية سيتي كلوب، بعد افتتاح المرحلة الثانية أمس الخميس، بعد الإقبال الكبير على المرحلة الأولى للحجز بعد الثقة الكبيرة من الجماهير في شركة استادات التى نجحت في تنفيذ العديد من المشروعات الكبيرة في أوقات قياسية كقناة الأهلي بحلتها الجديدة واستاد النادي الأهلي الجديد بالسلام.

وبدأ الحجز للمرحلة الثانية أمس من خلال مركز الاتصالات الخاص بخدمة العملاء على رقم 15551 أو واتساب على رقم 0020215551 بجانب حسابات سلسلة سيتي كلوب على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وانستاجرام من خلال تعبئة استمارة حجز العضوية التى تتضمن بيانات الراغب في الاشتراك على أن تقوم إدارة المبيعات بالاتصال بهم لإنهاء إجراءات الحجز.

ورفعت استادات المالكة لسلسلة أندية سيتي كلوب شعار العالمية لتوفير أفضل الخدمات لأعضائها كخطوة لاحقة بعد نجاح سلسلة أندية سيتى كلوب في الدخول بقوة إلى عالم الرياضة المصرية بعد نجاحها في توفير ناد اجتماعي رياضي علي مستوى راق في كل محافظات الجمهورية بخلاف القاهرة والجيزة وهي الخطوة التي كانت تفتقدها المحافظات المصرية خلال السنوات الماضية، حيث أصبح الآن كل محافظة تضم نادي لا يقل في خدماته الاجتماعية والرياضية عن محافظتي القاهرة والجيزة اللتان يتمركز فيهما معظم الأندية ذات الصيت والاسم اللامع.

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إدارة أندية سيتي كلوب رفعت شعار العالمية في كل الخدمات التي تقدمها لأعضاءها، بعدما أنهت ادارة سيتي كلوب التعاقد مع أشهر الماركات العالمية سواء في المطاعم أو المحلات التي تتواجد داخل مقرات سلسلة أندية سيتي كلوب، وسيكون هناك سلسلة مطاعم وكافيهات عالمية ذات علامات تجارية شهيرة داخل كل ناد لتوفير أفضل الخدمات الاجتماعية لأعضائها بأسعار في متناول جميع الأعضاء مع الاتفاق علي تقديم عروض وخدمات مميزة من جانب المطاعم والكافيها لأعضاء سيتي كلوب كنوع من أنواع التميز لأعضاء النادي.

وعلى المستوي الرياضي نجحت إدارة سيتي كلوب في التعاقد مع شركة ملابس عالمية ستكون مفاجأة لكل أعضاء النادي فور الإعلان عنها ، لتوفير ملابس جميع لاعبي سيتي كلوب في كل المحافظات كما تم التعاقد مع أندية عالمية لإنشاء أكاديميات لها في سيتي كلوب، حيث ستوفر هذة الخطوة إمكانية تدريب الناشئين بأحدث الطرق وأفضل وسائل التدريب والتي تطبق في العالم كله، لإفراز ناشئين يكون لهم تواجدا في عالم الاحتراف الاوروبي.

وتضم خريطة سلسلة أندية City Club فروعا في محافظات مصر بأقاليم الدلتا والصعيد والقناة في مدن شبين الكوم، العاشر من رمضان، طنطا، العبور، الزقازيق، كفر الشيخ، بنها، أسيوط، أسوان الجديدة، بنى سويف، دمياط، سوهاج، دمنهور، المنيا، السويس.