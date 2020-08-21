رياضة | نجم الزمالك يعلن تمسكه بالبقاء

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك يعلن تمسكه بالبقاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت مصادر مقربة من محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن عواد قرر البقاء داخل صفوف الفريق، خلال الموسم القادم.

وتناولت عدة تقارير صحفية، تلقي عواد بعض العروض للرحيل عن القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، بعد خروجه عن حسابات الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني اللزمالك.

Advertisements

وأوضحت التقارير، أن عواد ينوي البقاء مع الزمالك حتى نهاية عقده، مبدياً تمسكه بالفرصه مع الفريق، وقدرته على العودة للتشكيل الأساسي.

وبدأ عواد الموسم كحارس أساسي للقلعة البيضاء، قبل أن يتراجع مستواه بشكل كبير، ليقوم كارتيرون بالاعتماد على الحارس محمد أبو جبل.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة القمة مع الأهلي غداً السبت، في الجولة 21 على أرضية ستاد القاهرة.