رياضة | مفاجأة.. برشلونة يبدأ في مفاوضات مع بديل ميسي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. برشلونة يبدأ في مفاوضات مع بديل ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني قد اتخذ قرار بعدم الاستمرار في صفوف العملاق الكتالوني الموسم المقبل وذلك على هامش الاجتماع الذي جمع قائد البلوغرانا مع الهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد للنادي.

وينتهي تعاقد النجم الأرجنتيني في كامب نو في صيف عام 2021 ، ويملك شرط جزائي مع برشلونة يقدر بـ 700 مليون يورو.

ووفقاً لشبكة " كالتشيو ميركاتو " فإن النادي الكتالوني قد أتخذ قرار بالتفاوض مع الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب فريق يوفنتوس من أجل تعويض مواطنة خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

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وكانت إدارة السيدة العجوز قد اتخذت قرار بعدم التفريط في رونالدو مقابل التخلي عن الأرجنتيني وذلك للحفاظ على حجر الأساس في مشروع أندريا بيرلو المدير الفني الجديد للنادي.

ومن جهه اخري لا يرغب ديبالا في مغادرة البيانكونيري هذا الصيف حيث قالت التقارير الصحفية أن اللاعب قد قام بشراء فيلا جديدة فاخرة في تورينو ويأمل في إنهاء قضية تجديد عقده مع الفريق.

يذكر أن ديبالا قد شارك في 46 مباراة بكافة المسابقات مع يوفنتوس بالموسم المنقضي سجل خلالها 17 هدفًا وصنع 8.