رياضة | مكافأة ضخمة لنجوم الأهلي بعد الفوز على الهلال

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مكافأة ضخمة لنجوم الأهلي بعد الفوز على الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرصت إدارة نادي أهلي جدة السعودي على تحفيز لاعبيها بوجود مكافأة خاصة قيمتها 15 ألف ريال لكل لاعب بعد التغلب على الهلال بثنائية مقابل هدف في لقاء الأمس بالدوري السعودي للمحترفين.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن عبد الإله مؤمنة، رئيس مجلس إدارة الأهلي، تحدث مع اللاعبين داخل غرفة الملابس بعد المباراة، وهنأهم بالفوز والأداء الجيد الذي قدموه، مثنيا على جهودهم وتألقهم، قبل أن يبلغهم بالمكافآة.

وتأتي هذه الخطوة دعما لجهود عناصر الفريق بعد تحقيق ثلاثة انتصارات في أربع مباريات خاضها الفريق منذ استئناف المنافسات في الرابع من أغسطس الجاري.

وبعد فترة التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، تغلب الأهلي على الحزم 4 / 2 ثم فاز على الاتحاد في ديربي جدة 2 / 1 وخسر أمام الفيصلي صفر / 2 ثم عاد إلى سكة الانتصارات على حساب الهلال.