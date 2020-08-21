رياضة | محمد صلاح يواصل الاستعداد مع ليفربول لقمة أرسنال

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يواصل الاستعداد مع ليفربول لقمة أرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك الدولي المصري محمد صلاح في تدريبات فريقه ليفربول الإنجليزي تحضيرا للموسم الجديد 2020-2021.

وشهدت تدريبات اليوم في ليفربول حضور مميز للنجم محمد صلاح بعد قيادته للريدز للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل بغد غياب استمر 30 عاما.

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وأصر يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على مواصلة المعسكر في النمسا على الرغم من دخول النمسا ضمن قائمة الدول التي سيكون عليها حظرا صحيا عند القدوم لإنجلترا.

وتم استثناء ليفربول من الحجر الصحي عند العودة حيث سيعود نهاية الأسبوع القادم، استعدادا لخوض مباراة أرسنال في بطولة الدرع الخيرية المقرر إقامتها يوم 29 أغسطس الجاري.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 12 سبتمبر القادم حيث سيواجه البطل ليفربول نظيره ليدز يونايتد العائد للمسابقة هذا الموسم.