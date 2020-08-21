رياضة | مفاجأة.. بيراميدز يستهدف أكثر من لاعب في الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. بيراميدز يستهدف أكثر من لاعب في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الإعلامى كريم رمزى، عن نية مسؤولي بيراميدز في التعاقد مع أكثر من لاعب في النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، بعد حسم صفقة رمضان صبحي وشريف اكرامي وأحمد فتحي.

بيراميدز يهدد بقاء قوام الأهلي الأساسي

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وقال الإعلامي كريم رمزي عبر برنامجه "Be on time" على قناة "أون تايم سبورت"، إن بيراميدز يفاوض بعض لاعبى الأهلى بالرغم من أن عقودهم مع الفريق سارية.

وأوضح رمزي أن محمد شريف لاعب الأهلى المعار لصفوف إنبى، وقع على عقود مبدئية لنادى بيراميدز، وترك الأمر بين إدارة الناديين لإنهاء كل التفاصيل.

الجدير بالذكر أن بيراميدز قد خطف أكثر من صفقة من بين صفوف الأهلى أبرزها أحمد فتحى وشريف إكرامى ورمضان صبحى، ومن قبل عبد الله السعيد.