رياضة | ثنائي برشلونة خارج البلوجرانا في الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ثنائي برشلونة خارج البلوجرانا في الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية عالمية أنه من المتوقع أن يكون هناك العديد من التغييرات في قائمة برشلونة الإسباني في الموسم المقبل وذلك في ظل رغبة النادي الكتالوني في إعادة هيكلة الفريق تحت قيادة الهولندي رونالد كومان المدير الفني للبرسا الجديد.

وأكدت التقارير العالمية أن رونالد كومان يرغب في رحيل ثناني برشلونة الكرواتي إيفان راكيتيتش والفرنسي صامويل أومتيتي لأنهما سيكونان خارج حساباته في الموسم المقبل.

وأفادت التقارير الصحفية بأن برشلونة طلب من الأوروجواياني لويس سواريز نجم هجوم الفريق البحث عن نادي جديد في الصيف الحالي لأنه سيكون خارج حسابات كومان في الموسم المقبل.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن الشكوك تحوم حول إستمرار نجم وقائد برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث أكدت العديد من التقارير الصحفية أن كومان اجتمع بميسي وأبلغه البرغوث الأرجنتيني بأنه لا يرى نفسه في مشروع برشلونة الجديد.