رياضة | نجم بايرن ميونخ: لعبت مع مبابي من قبل وأرى أنه مثل ميسي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم بايرن ميونخ: لعبت مع مبابي من قبل وأرى أنه مثل ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث كينجسلي كومان نجم هجوم نادي بايرن ميونخ، عن خطورة كيليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان، الشديدة مؤكدا أنه يشبه ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة، كثيرا في طريقة لعبه.

وقال كومان في تصريحات صحفية اليوم الجمعة: "لعبت مع مبابي عدة مرات لذا سأحاول تقديم أي نصيحة ممكنة لإيقافه، وهناك أيضًا فيديوهات وتعليمات من الطاقم التدريبي، إنه لاعب مبدع، مثل ليونيل ميسي الذي واجهناه بالفعل".

وتابع: "يمكن لمبابي إحداث الفارق في المباراة، ولكننا سنحاول إبقائه هادئًا قدر الإمكان طوال اللقاء".

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وأضاف: "ديفيز؟ لم يكن ظهير أيسر في البداية، ولهذا السبب استغرق بعد الوقت قبل أن يتألق في هذا المركز، أعتقد أنه الأفضل في مركزه الآن، وآمل أن يظهر ذلك يوم الأحد".

وواصل: "المقارنة بين كأس العالم ودوري الأبطال؟ البطولتين ليستا نفس الشيء، خيبة أملي بسبب الغياب عن مونديال 2018، قد ولت منذ فترة طويلة، أنهما منافستين مختلفتين تمامًا".

واختتم كومان حديثه قائلا: "ما زلت بالطبع أرغب في الفوز بكأس العالم، لكني اليوم مع فريقي. أريد الفوز بدوري أبطال أوروبا وآمل أن نرفع الكأس يوم الأحد".