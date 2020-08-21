رياضة | البدري على رادار الزمالك.. قد تكون طوق نجاه للتونسي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر البدري على رادار الزمالك.. قد تكون طوق نجاه للتونسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع التونسي أنيس البدري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، على رادار الزمالك لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية، حسب ما أوضحت تقارير صحفية سعودية.

وذكرت التقارير ذاتها، أن مفاوضات نادي الزمالك جارية مع صانع ألعاب فريق الاتحاد السعودي.

Advertisements

ويعيش فريق اتحاد جدة حالة من التخبط خلال الموسم الحالي، وبات قاب قوسين أو أدنى من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، حيث يتواجد في المركز الثاني عشر برصيد 27 نقطة،وبفارق نقطة واحدة عن مراكز الهبوط، والذي سيكون هزة كبيرة للكرة السعودية كونه أحد كبار الأندية في المملكة.

وربما يكون عرض الزمالك لضم أنيس البدري، طوق نجاه للاعب الذي لعب 7 مباريات، وصنع هدف وحيد، في جميع المسابقات، بعدما انضم لصفوف نادي الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من الترجي التونسي.

وتأتي رغبة الزمالك في ضم البدري لتكرار تجربة التونسي فرجاني ساسي، الذي تعاقد معه قادمًا من النصر، وقدم مستويات رائعة.