شكرا لقرائتكم خبر عن جوريزكا: نتائج بايرن ميونيخ مفرغة بدوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال لاعب وسط بايرن ميونخ، ليون جوريزكا، إن فريقه يعيش في حلقة مفرغة من النتائج الإيجابية، الأمر الذي جعل أداء الفريق، يتحسن على مدار الموسم.

وفي تصريحات نشرت على صفحة الاتحاد الألماني، أضاف اللاعب «الأداء الجيد يجلب الفوز، والانتصارات تولد الثقة ويتحسن الأداء».

وفاز بايرن في كل المباريات التي خاضها بعد فترة التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد، وعلى مدار العام لم يتعثر سوى مرة وحيدة، حين تعادل أمام لايبزيج.

وفي دوري أبطال أوروبا، لم يعرف البافاري سوى الانتصارات منذ دور المجموعات وحتى نصف النهائي، وحال تغلب على باريس سان جيرمان في النهائي الأحد المقبل، سيصبح أول فريق يفوز بالبطولة دون أن يفرط في نقطة واحدة.