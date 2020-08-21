شكرا لقرائتكم خبر عن قائد مانشستر يونايتد في قضبة الشرطة اليونانية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال موقع صحيفة «ديلي ميل» البريطاني، إنه تم إلقاء القبض على هاري ماجواير، قائد فريق مانشستر يونايتد، في جزيرة ميكونوس اليونانية بسبب مهاجمته الشرطة بعد مشاجرة مع سياح بريطانيين آخرين صباح اليوم الجمعة.

وأضافت الصحيفة أنه بعد تدخل الضباط لفض المشاجرة، قاوم ماجواير مع السائحين الإنجليز، الأمر الذي جعله في قبضة الشركة اليونانية.

وأشار التقرير إلى أنه تم تقييد هاري ماجواير بالكلبشات.

وعلق مانشستر يونايتد في بيان: «النادي على علم بحادث مزعوم يتعلق بهاري ماجواير في ميكونوس الليلة الماضية، تم الاتصال بهاري، وهو يتعاون بشكل كامل مع السلطات اليونانية».