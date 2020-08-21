شكرا لقرائتكم خبر عن يايا توريه: «جوارديولا» قادر على انتشال «ميسي» من كبوته الفنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذر الإيفواري يايا توريه، لاعب برشلونة ومانشستر سيتي السابق، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، من الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

وكان راديو كتالونيا قد ذكر أن ميسي، أبلغ مدربه الجديد، رونالد كومان، بأنه يرى مستقبله خارج النادي، أكثر من احتمالية الاستمرار مع البارسا.

وقال توريه في تصريحات نشرتها صحيفة ديلي ستار: بالنظر إلى مستقبل ميسي، فالأمر معقد، ما أعرفه أنه يحب برشلونة والمدينة والنادي وفلسفة الفريق.

وأضاف «إذا كان بحاجة للرحيل، ربما سيأتي إلى مانشستر سيتي، كونه الفريق الذي يملك المال الكافي لشراء البرغوث، هناك القليل من الأندية في البريميرليج القادرة على تحمل ذلك».

وتابع: «قدوم ميسي للسيتي أمر جيد للفريق، لكن بالنظر لأسلوب اللعب، قليل من المدربين سيحبون ليونيل، لأنه لا يدافع كثيرًا، وفي إنجلترا، يرغب المدربون في عمل اللاعبين على الجانبين الدفاعي والهجومي».

وقال: «بيب جوارديولا يعرف ميسي جيدا، وسيكون قادرا على وضعه في الفريق ليقدم أسلوبه الخاص وانتشاله من كبوته الفنية، لكني أشك في رحيل ميسي عن برشلونة لأنه سيترك فراغا كبيرا داخل الكامب نو».

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