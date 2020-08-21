شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الآسيوي يطمئن على جاهزية ثلاثي التحكيم العراقي قبل دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد علاء عبدالقادر رئيس لجنة الحكام في الاتحاد العراقي، أن الاتحاد الآسيوي، وجه بضرورة إرسال معلومات وافية عن الحكام الدوليين، مهند قاسم وعلي صباح وواثق مدلل، الذين من المنتظر مشاركتهم في تجمع دوري أبطال آسيا المزمع انطلاقه في العاصمة القطرية الدوحة منتصف شهر سبتمبر المقبل.

وقال عبدالقادر: أن الاتحاد الآسيوي يتواصل أسبوعيا مع لجنة الحكام لتحديث المعلومات عن الحكام الثلاثة من أجل سلامتهم، وكذلك لمعرفة وضع البلد بشكل عام من حيث فتح المطارات والإجراءات الحكومية المتبعة للحد من انتشار كورونا المستجد لغرض وقوف الاتحاد الآسيوي على جميع الامور المتعلقة بالجائحة.

وأضاف عبدالقادر: أن الاتحاد الآسيوي شدد على ضرورة جلب حكامنا الدوليين، على صباح ومهند قاسم وواثق مدلل، الشهادة الصحية لخلوهم من الفيروس قبل سفرهم بـ72 ساعة.

واختتم: الحكام الثلاثة على أتم الجاهزية، ويواصلون تدريباتهم اليومية بغية الوصول للجاهزية التامة قبل الدخول بمنافسات دوري الأبطال.