شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر: جاهزون بقوة رغم الغيابات الكثيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، أن مباريات القمة خارج الحسابات ومن الصعب التوقع بنتيجتها، لأن دوافع الفريقين تختلف فى مثل هذه اللقاءات باعتبارها بطولة خاصة.

وأضاف فى تصريحات قبل المواجهة المرتقبة، أن اللاعبين هم من يحسمون مثل هذه المباريات التى تحتاج لأداء مختلف وقوة وتنفيذ للتعليمات وحفظ أداء المنافس لتجنب أى مفاجآت قد تشهدها المباراة.

وقال مدرب الأهلى: كل مباراة لها ظروفها ومعطياتها ونبذل كل ما نملك للخروج بأفضل شكل، ورغم أن البعض ينتقد اختياراتى لكنى أتخذ القرار الصعب وهو وضع التشكيل قبل المباراة، لذا أنا فقط من يتحمل المسؤولية الكاملة بشأن الاختيارات الفنية للأهلى.

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وأضاف المدير الفنى للأهلى، نملك عناصر مميزة على نفس المستوى لكن الاختيار يكون للعناصر الجاهزة فنيا وبدنيا.

وأشار فايلر إلى أن الأهلى يعانى من أزمة نقص الأعداد بسبب الإصابات لكن هناك عناصر أخرى جاهزة ولديها القدرة على تعويض غياب زملائهم، كما أن العامل النفسى والتركيز الشديد مهم فى مثل هذه المباريات.

وواصل، ظروف التوقف الطويلة للدورى أثرت بالسلب على جميع الفرق وحاولنا التغلب على هذا الأمر من خلال تكثيف التدريبات للوصول باللاعبين إلى أعلى فورمة تمكنهم من الظهور بمستوى جيد طوال الـ90 دقيقة.

وشدد فايلر على أن لقب الدورى لم يحسم حتى الآن وتركيزنا فقط فى المباريات، وإضافة نقاط جديدة لرصيد الفريق لمواصلة المسيرة والتتويج الرسمى بلقب الدورى.

