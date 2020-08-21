كارتيرون: الفوز فى المباريات الصعبة «لعبتنا»

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شدد باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، على أن فريقه اعتاد على خوض مثل هذه المباريات الصعبة، لافتا إلى أنه يعلم كل كبيرة وصغيرة عن فريق الأهلى، من خلال متابعته سواء فى المباريات التى خاضها أمام الزمالك، أو مبارياته الأخيرة فى الدورى.

وأكد كارتيرون، على ثقته الشديدة، فى قدرات لاعبيه وتمكنهم من حسم المواجهة لصالحهم، لتحقيق أكثر من هدف، أولها الفوز بالنقاط الثلاث، وتضييق الفارق فى سباق المنافسة على القمة، وثانيهما التأكيد على أن الفوز الذى تحقق على الأهلى، فى أبوظبى، والتتويج بالسوبر المحلى على حسابه لم يأت من فراغ، وثالثهما أن يكون الفوز بمثابة دفعة معنوية كبيرة للفريق، قبل العودة لخوض مباريات دورى رابطة الأبطال الإفريقى.

وأضاف كارتيرون، أن لاعبيه استعادوا كامل لياقتهم، بعد انتهائهم من أداء البرنامج التأهيلى، الذى حدده لهم بعد عودة الدورى، لافتاً إلى أن المستوى الذى سيكونون عليه أمام الأهلى، فى المباراة، سيختلف كثيراً عما ظهروا عليه فى المباريات السابقة، والتى كان يعانى معظم الفريق خلالها من عدم اكتمال لياقته، بسبب قصر فترة الإعداد التى خضعوا لها بعد استئناف النشاط الرياضى، من جديد.

وشدد كارتيرون، على أنه جاهز بأكثر من مفاجأة لن يكشف عنها إلا داخل المستطيل الأخضر، والتى ستقلب موازين المباراة رأساً على عقب.

وأضاف المدير الفنى، أن المنافسة فى أعلى درجاتها بين لاعبيه لنيل مقعد فى التشكيل الأساسى للفريق، وهو ما يصب فى النهاية فى مصلحة الفريق.



Advertisements