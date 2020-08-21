شكرا لقرائتكم خبر عن القمة 120 تتحدى «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وسط ترقب واهتمام كبيرين، يلتقى فى التاسعة مساء غد السبت على أرض ملعب استاد القاهرة قطبا الكرة المصرية الأهلى والزمالك فى الجولة الـ21 من بطولة الدورى والتى تحمل رقم القمة 120 بين الفريقين فى بطولة الدورى.

تمثل مواجهة السبت، فى الكلاسيكو المصرى أهمية خاصة للفريقين، حيث إنها تقام فى ظروف خاصة بسبب الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا، يدخل الفريقان المباراة بأهداف وأمنيات مختلفة، وفرص وحظوظ متباينة، يجمعهما فقط الأمل فى حصد النقاط الثلاث.

تقابل الفريقان فى 119 مباراة، فاز الأهلى فى 45 مباراة، بينما حقق «الفارس الأبيض» الفوز فى 26 مباراة، وحسم التعادل 48 مواجهة بين الفريقين.

الأهلى بقيادة مدربه السويسرى رينيه فايلر يدخل المباراة متصدرًا جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 56 نقطة، حيث حقق الفوز فى 18 مباراة، وتعادل فى مباراتين ولم يهزم حتى الآن، ويأتى الزمالك فى المركز الثانى برصيد 39 نقطة حيث فاز فى 11 مباراة، وهزم فى 3 مباريات، وتعادل فى 6 لقاءات.

يخوض لاعبو الأهلى المباراة رافعين شعار لا بديل عن الفوز لضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، أهمها الثأر من غريمه التقليدى فى مباراة السوبر، فضلا عن رغبة فايلر، المدير الفنى، فى تأكيد حسم بطولة الدورى، بالإضافة لرغبة الإدارة والجهاز الفنى فى إسعاد الجماهير، بما يسهم فى دعم الاستقرار والهدوء للقلعة الحمراء.

واستعد المارد الأحمر جيدا للمباراة من خلال التدريبات اليومية، وعكف الجهاز الفنى على معالجة الأخطاء والسلبيات التى ظهرت فى أداء الفريق، ورغم الظروف الصعبة التى يعانى منها الفريق بسبب كثرة الإصابات إلا أن الجهاز الفنى حرص على بث روح الحماس عند اللاعبين، كما قام بتدريب البدلاء لحل أزمة الغيابات فى اللقاء، ويراهن فايلر على عناصر الخبرة المتمثلة فى وليد سليمان وعلى معلول والسولية ومحمد الشناوى.

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ويعانى المدرب السويسرى فايلر من غياب عدة لاعبين مؤثرين عن تشكيل الأهلى فى مباراة القمة، على رأسهم المدافع محمود متولى، الذى تعرض لقطع فى الرباط الصليبى خلال مواجهة أسوان الماضية، ومحمود كهربا، وزميله أحمد الشيخ، وحسين الشحات بسبب خضوعه لعملية جراحة.

وينتظر أن يخوض الأهلى اللقاء بتشكيل مكون من محمد الشناوى فى حراسة المرمى، أمامه الرباعى محمد هانى وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلى معلول، وفى الوسط عمرو السولية وأليو بادجى وجيرالدو وأجايي وقفشة، وفى الهجوم مروان محسن.

فى المقابل، يدخل المارد الأبيض المباراة ولديه الرغبة فى تأكيد تفوقه على الأهلى بتحقيق الفوز الثانى على التوالى فى مواجهة القطبين، فضلا عن أن الفوز فى القمة سيفسد فرحة الأهلى بالبطولة وفقا لوجهة نظر الزمالك وجماهيره.

وكلف كارتيرون، محمود علاء، بمراقبة جونيور أجاى، وعدم منحه الفرصة للتوغل داخل منطقة الجزاء، وأوكل كارتيرون مهمة رقابة مروان محسن إلى محمود حمدى الونش.

ويغيب عن الزمالك فى تلك المواجهة محمود عبد الرازق شيكابالا، وإمام عاشور، بسبب إيقافهما على خلفية أحداث السوبر المصري التى أقيمت فى أبوظبى، أمام الأهلى، بالإضافة إلى عبدالله جمعة، لحصوله على الإنذار الثالث أمام فريق مصر، فضلاً عن غياب محمود عبد العزيز ومصطفى فتحى للإصابة.

وينتظر أن يخوض الزمالك المواجهة بتشكيل يضم كلا من، محمد أبوجبل، محمد عبدالشافى، محمود علاء، محمود الونش، حازم إمام، فرجانى ساسى، طارق حامد، بن شرقى، أوناجم، أحمد سيد زيزو، مصطفى محمد.

من جهة أخرى، تُقام، غدا السبت، ثلاث مباريات أخرى، حيث يلتقى الطلائع بنظيره طنطا، فيما يصطدم الجونة بنادى مصر، ويواجه المصرى فريق المقاصة.