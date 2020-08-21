شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السعودي يطلب طاقم تحكيم مصري لإدارة مباريات بالدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا رسميًا من نظيره السعودي، يطلب فيه الاستعانة بطاقم تحكيم مصري لإدارة مباريات ببطولة الدوري السعودي.
وقال الاتحاد السعودي في خطابه إنه يرغب في الاستعانة بخدمات طاقم التحكيم المكون من جهاد جريشة «حكم ساحة»، والمساعدين، أحمد حسام طه وتحسين أبوالسادات، للمشاركة في إدارة مباريات بالجولتين (29 و30) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، اللتين ستبدأ مبارياتهما اعتبارا من الغد.
ومن جانبه وافق الاتحاد المصري لكرة القدم على طلب الاتحاد السعودي الشقيق، وسيغادر الطاقم إلى المملكة العربية السعودية مساء اليوم..
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