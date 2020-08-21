شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة خليل يقبل تحدي «القيعي» بإجراء مناظرة على الهواء بقناة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وافق اسامة خليل لاعب منتخب مصر والإسماعيلي السابق، علي طلب عدلي القيعي مذيع قناة الأهلي، وقبل عرضه بإجراء مناظرة بينهما علي الهواء مباشرة.

ووجه أسامة خليل، رسالة لعدلي القيعي قائلا: «قبلت دعوتك للمناظرة وأرحب بها في عقر دارك في قناه الأهلي وأرجو إعلاني بتاريخها.. كلعام وأنت بخير.. تحياتي كابتن منتخب مصر وعميد اللاعبين المحترفين والمدير الفني وكابتن النادي الإسماعيلي والمدير التنفيذي لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة».

وقال نجم الاسماعيلي السابق أتمني ان يكون القيعي، علي قدر المسؤولية ويقوم بدعوتي وتحديد حلقة للمناظرة وقال المواقف والقرار المقبل من القعي سيثبت من منا القادر علي المواجهة والمناظرة ومن سيهرب ويخشي المواجهة.