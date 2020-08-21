شكرا لقرائتكم خبر عن الزهور يجرى اختبارات كرة القدم غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة نادى الزهور، برئاسة الدكتور محمد الدمرداش، فتح أبوابه غدا السبت، بمقر التجمع الخامس لإجراء اختبارات كرة القدم لأعضاء النادى من مواليد 2002 حتى 2008 لمدة 10 أيام تحت إشراف جهاز الكرة بالنادى.

أكد الدكتور محمد الدمرداش أن الاختبارات سوف تستكمل حتى يوم 3 سبتمبر المقبل وفق التعليمات المحددة من إدارة النشاط الرياضى بالنادى في إطار خطة النادى لعودة النشاط تدريجيا وفقا للخطة التي أعدتها الدولة ومجلس الوزراء.

شدد رئيس نادى الزهور على أن مجلس الإدارة نجح في إبرام بروتوكول مع إحدى أكاديميات كرة القدم من أجل اختيار العناصر والمواهب المميزة داخل الفرق التابعة للنادى لضمها للنادى الإسبانى مستقبلا.

وأشار رئيس الزهور إلى أن استئناف النشاط الرياضى داخل النادى بفرعيه بمدينة نصر والتجمع الخامس يتم وفقا للخطط المعتمدة من الاتحادات الرياضية والإجراءات الاحترازية.

المعروف أن مجلس إدارة نادى الزهور استغل حالة الانغلاق التي تسبب فيها فيروس كورونا وقام بعملية تطوير وتحديث البنية التحتية في فرعى النادى بمدينة نصر والتجمع الخامس لتلبية احتياجات الأعضاء.

تتمثل عملية التطوير استكمال مشروع حمام السباحة الأولمبى بتكلفة تتخطى 15 مليون جنيه يوفرها مجلس الإدارة بجهود ذاتية، فضلا عن تحديث منطقتى الأطفال داخل النادى بتكلفة تصل إلى 10 ملايين جنيه.

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كما تشمل عملية التطوير بالنادى الرئيسى مدينة نصر منطقة المبنى الاجتماعى ومنطقة الأطفال وكذلك منطقة الملاعب.