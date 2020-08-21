شكرا لقرائتكم خبر عن تكتيك القمة.. رحلة في عقل كارتيرون (تحليل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي الأهلي والزمالك، مساء السبت، في لقاء القمة المقرر بالأسبوع الـ21 من مسابقة الدوري الممتاز، والذي يخوضه المارد الأحمر متقدما عن الفارس الأبيض بـ17 نقطة.

في هذا التحليل، سنجري رحلة في عقل كارتيرون.. كيف سيخوض لقاء القمة؟ وكيف سيستغل نقاط ضعف الأهلي؟.

ما هو التشكيل الذي سيبدأ به المباراة؟

لدى المدرب الفرنسي وفرة لاعبين أكثر من منافسه الأهلي، فالغيابات لديه محمد حسن للإصابة، وقد يغيب حازم إمام للسبب ذاته، بينما يغيب شيكابالا وإمام عاشور وعبدالله جمعة للإيقاف.

في حراسة المرمى لدى المدرب الفرنسي كل من محمد أبوجبل ومحمود عبدالرحيك جنش، العائد من الإصابة، لكن أبوجبل سيشارك على الارجح.

خط الدفاع على اليمين محمد عبدالغني أو حازم إمام وقلبي دفاع محمود علاء والونش وظهير أيسر عبدالشافي، وفي خط الوسط الثنائي طارق حامد وساسي، وأمامهما زيزو(أوناجم) على اليمين وبن شرقي على اليسار وأوباما في الوسط وفي الأمام مصطفى محمد.

على دكة البدلاء لدي المدرب وفرة من اللاعبين، خاصة في الجانب الهجومي مثل إسلام جابر وحسام أشرف وأسامة فيصل وكاسونجو، بالإضافة إلى أوناجم في حالة البدء بزيزو.

تحليل القمة

بالنظر إلى التشكيل السابق، فنقطة قوة المدرب الفرنسي ستكون بالطبع الأجنحة، بن شرقي وأوناجم (زيزو) ثنائي هجومي قوي وسريع وقد يكون سبب الفوز في حالة ما لعب الأهلي بـ4.3.3، فحينها سيستغل عدم ارتداد الثلاثي الهجومي في السيطرة على الكرة واللعب على الاطراف بالاضافة لذلك وجود لاعب مثل فرجاني ساسي قادر على تحريك الفريق للأمام بشكل انسيابي.

ماذا عن ثغرات الأهلي؟

الثغرة الأولى في الأهلي هي الغيابات، فيغيب عن الأهلي العديد من اللاعبين، خاصة في مركز الجناح، وفايلر مدير فني لا يهاجم إلا بالأجنحة، فيغيب الشحات وكهربا والشيخ ورمضان صبحي، وغياب هؤلاء اللاعبين يضع الناحية الهجومية للأهلي في مأزق، خاصة مع انخفاض مستوى مهاجم الأهلي الأساسي مروان محسن.

نفس الحال ينطبق في الناحية الدفاعية فبعد استقرار المستوى الدفاعي لمحمود متولي، تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وسيغيب عن الأهلي، بالإضافة لإصابة سعد سمير، فبالتالي يتحتم على فايلر إشراك ياسر إبراهيم العائد من الإصابة، بجوار أيمن أشرف الظهير الأيسر في الأساس.

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الثغرة الثانية

ثغرة الأهلي الثانية هي التمركز الدفاعي لمحمد هاني حال مشاركته أساسيًا، هاني لا يجيد التمركز الدفاعي خاصة في الناحية العكسية «أن عندما يكون اللعب في الناحية اليسري للأهلي» فمع تحرك المهاجم للعمق اما أن يترك هاني اللاعب بسبب عدم التركيز أو يقوم بتغطية التسلل.

تحليل القمة

تحليل القمة

الثغرة الثالثة

الارتداد الدفاعي للأجنحة هي الثغرة الثالثة للأهلي، وليد سليمان في حالة اللعب كجناح لن يستطيع المشاركة في المباراة بالكامل، بالإضافة إلى الشكوك في مشاركة جيرالدو، بالإضافة إلى أفشة الذي لا يحب العودة للدفاع، أما في حالة المشاركة بـ4.3.3 سيكون الأمر أصعب للأهلي.

نقطة القوة الأبرز للزمالك مقارنة بنقاط ضعف الأهلي هي الكرات العرضية، قصر قامة أيمن أشرف وعلى معلول، خاصة مع وجود لاعب مثل محمود علاء أو «عبدالغني»، وهما يجيدا الكرات الرأسية ستكون عبء على الاهلي خاصة اذا شارك محمد هاني في مركز الظهير الأيمن.