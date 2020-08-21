شكرا لقرائتكم خبر عن تحسبًا لرحيل «زيدان».. راؤول جونزاليس المدرب المحتمل لريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، على المدرب المقبل للفريق الملكي، تحسبا لرحيل الفرنسي زين الدين زيدان.

ووفقا لشبكة «ديفنسا سنترال» الإسبانية، فإن بيريز ممتن للغاية من عمل زيدان مع الفريق الملكي خلال الموسم الحالي.

وأشارت إلى أن بيريز وعد بترك زيدان في ريال مدريد، طالما أن الفرنسي يرغب في البقاء، لكن رئيس الملكي مقتنع أن زيزو يمكنه الرحيل فجأة عن النادي مرة أخرى.

وسبق أن رحل زيدان عن جدران ريال مدريد، عقب الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2018.

وأوضحت أن بيريز يستعد لهذه اللحظة، لذا ينوي تعيين راؤول جونزاليس مدرب الفريق الرديف لريال مدريد خلفًا لزيدان، عندما يقرر الأخير الرحيل.

يذكر أن عقد زين الدين زيدان مع ريال مدريد يمتد حتى صيف 2022.

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