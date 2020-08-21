شكرا لقرائتكم خبر عن «جنابري» أفضل لاعب في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا، اليوم الجمعة، الفائز بجائزة أفضل لاعب في الدور نصف النهائي من البطولة.

وقال حساب «تشامبيونزليج» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن سيرجي جنابري، نجم بايرن ميونخ، من حصد الجائزة.

ونجح جنابري في تسجيل هدفين خلال انتصار البافاري على ليون بنتيجة 3-0 في نصف النهائي.

وكان ينافس جنابري على الجائزة كل من زميله روبرت ليفاندوفسكي، إلى جانب نيمار دا سيلفا وأنخيل دي ماريا من باريس سان جيرمان.

ومن المقرر أن يلتقى بايرن ميونخ نظيره باريس سان جيرمان في مدينة لشبونة البرتغالية، الأحد المقبل، بنهائي دوري أبطال أوروبا.

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