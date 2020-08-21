شكرا لقرائتكم خبر عن «ويليان» يكشف عن طموحاته مع أرسنال الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب البرازيلي ويليان، عن أمله في الفوز بالألقاب رفقة أرسنال، مشيرًا إلى أنه وضع مع مدربه ميكيل أرتيتا خطة طموحة، لتحقيقها في غضون 3 سنوات.
وقال ويليان في تصريحات لصحيفة «ذا صن» البريطانية: «أول الأسباب وراء رغبتي في امتلاك عقد يمتد 3 سنوات، هو رغبتي في أن أكون جزءا من خطة وليس مجرد لاعب يمر على النادي».
وأضاف: «عندما تحدثت مع المدرب أخبرني بالأسباب وراء تعاقده معي لـ3 سنوات، الأول هو رغبته في التأهل لدوري أبطال أوروبا، والفوز بالمسابقة مع موعد رحيلي، وهذا ما أردت الاستماع إليه».
وتابع: «تواجدت مع تشيلسي 7 سنوات، وفزت بكل شيء تقريبًا عدا دوري الأبطال، آمل أن يساعدني هذا الانتقال في الفوز بهذا اللقب، إلى جانب التتويج مرة أخرى بالبريميرليج».
وعلق ويليان على رحيله عن تشيلسي، فقال: «الكل يعرف المشكلة، هم رأوا أنني أبلغ من العمر 32 عامًا وبالتالي لا يمكنهم تقديم عقد بالمدة التي رغبت فيها».
وأكد: «جاء ذلك في الوقت الذي أثبت فيه تمتعي بلياقة بدنية جيدة، وأنني في حالة مميزة كما كان الوضع في السابق وبالتالي أستحق العقد».
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