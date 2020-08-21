شكرا لقرائتكم خبر عن «أغسطس» يبتسم للأهلي في لقاءات القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف ملعب القاهرة الدولى مساء اليوم، السبت، قمة جديدة للكرة المصرية تحمل الرقم 120، تجمع بين القطبين الأهلى والزمالك، بمنافسات الجولة 21 لمسابقة الدورى الممتاز للموسم الجارى 2019- 2020. الأهلى يدخل اللقاء وهو فى صدارة جدول ترتيب المسابقة بـ56 نقطة، ويحل الزمالك ثانياً بـ39 نقطة.

القطبان تقابلا فى 4 مرات سابقة خلال شهر أغسطس، حيث نجح الأهلى فى الفوز خلال مباراتين، مع حسم الثالثة بركلات الترجيح، بينما نجح الزمالك فى تحقيق انتصار وحيد.

اللقاء الأول الذى أُقيم فى شهر أغسطس كان بربع نهائى مسابقة كأس مصر موسم 1984- 1985، وانتهى بفوز الأهلى بنتيجة 3/2 بعد شوطين إضافيين، وأحرز للشياطين الحُمر خلال تلك المباراة كل من حمادة مرزوق ومحمد السيد وطارق خليل، وسجل لأبناء ميت عقبة فاروق جعفر وكوارشى.

ويضرب القطبان موعداً جديداً خلال شهر أغسطس، هذه المرة بنصف نهائى مسابقة كأس مصر موسم 1990- 1991، ويحسم الأهلى المواجهة بهدفين دون رد سجلهما المهاجم محمد رمضان، ويقصى الفريق الأحمر نظيره الأبيض من المسابقة.

الموقعة الثالثة فى أغسطس كانت بلقاء السوبر المصرى لموسم 2003، وتمكن الأهلى من معانقة اللقب من خلال ركلات الترجيح بنتيجة 3/1، عقب هيمنة التعادل السلبى على مجريات 120 دقيقة من المواجهة.

ويستطيع لاعبو الزمالك إنهاء خسائر أغسطس فى القمة، ويُتوج الفريق الأبيض بلقب كأس مصر فى أغسطس من عام 2016 بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة النهائية للمسابقة، وجاءت أهداف القلعة البيضاء بإمضاء كل من باسم مرسى «هدفين» ومصطفى فتحى هدفاً.

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