شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الأهلي .. عودة محمد هاني لتشكيل الأحمر في القمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود محمد هاني ظهير ايمن الاهلي لتشكيل الفريق الاساسي في مباراة الزمالك غداً بالدوري بعدما غاب عن التشكيل الاساسي في مباراة أسوان التي أقيمت الأثنين الماضي ضمن منافسات الجولة العشرون لبطولة الدوري والتىي إنتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة والتى شارك فيها أحمد فتحي أساسياً بدلاً من محمد هاني ، وإستقر السويسري رينيه فايلر على إعادة محمد هاني للتشكيل الأساسي على أن يجلس أحمد فتحي بديلاً في مباراة الزمالك المقرر لها التاسعة من مساء غداً ، السبت، بإستاد القاهرة منض منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الممتاز.

على صعيد متصل ، استقر، المدير الفنى للأهلى، على الدفع بثلاثة لاعبين فى خط الوسط خلال مباراة الزمالك وينوى المدير الفنى الدفع بكل من حمدى فتحى وأليو ديانج وعمرو السولية فى وسط الملعب، على أن يتقدم السولية لزيادة القوة الهجومية للفريق.

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على الصعيد ذاته، أصبح فى حكم المؤكد خروج أحمد الشيخ لاعب الفريق من قائمة مباراة الزمالك بسبب عدم تعافيه من الإصابة التى تعرض لها خلال مباراة أسوان التى أقيمت الاثنين الماضى بالجولة العشرين لبطولة الدورى وانتهت بفوز الأحمر بثلاثية نظيفة، وغادر اللاعب للإصابة فى كاحل القدم، ولم يتدرب الشيخ مع الفريق يومى الأربعاء والخميس الماضيين بسبب هذه الإصابة واكتفى بخوض برنامج تأهيلى فى صالة الجيم ليبتعد بنسبة كبيرة عن قائمة الأهلى لمباراة الزمالك والتى سيتم إعلانها عقب مران اليوم المقرر له الخامسة مساء اليوم.

فى الأهلي رفع السويسرى رينيه فايلر شعار "قادرون على مواجهات الظروف الصعبة"، فالفريق يعانى من لعنة الغيابات التى فرضت نفسها على سطح الأحداث الكروية الحمراء، فقد واجه الفريق "هوجة" غيابات بالجملة، وفى مقدمتهم محمود متولى الذى أُصيب فى مباراة أسوان الأخيرة بقطع فى الرباط الصليبى ،ومعه أحمد الشيخ بجانب المُصابين محمد محمود وكريم نيدفيد وحسين الشحات الذى أجرى جراحة "فتاق" قبل عدة أشهر، بجانب إيقاف محمود عبد المنعم كهربا ورحيل رمضان صبحى، فيما أعلن الجهاز الفنى جاهزية الأنجولى جيرالدو للمباراة.