شكرا لقرائتكم انبي ينجح في تحقيق الفوز على الانتاج الحربى بثنائية نظيفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح فريق انبى فى تحقيق الفوز على الانتاج الحربى بهدفين دون رد فى اللقاء الذى جمع بين الفريقين على ستاد الاهلى و السلام عصر الجمعة فى إفتتاحية الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري العام ، سجل ثنائية إنبى رامى صبرى من ركلة جزاء فى الدقيقة 21 ، فيما أضاف أحمد على الهدف الثانى لفريقه من ضربة رأس فى الدقيقة 29 ، وبذلك يرتفع رصيد انبى للنقطة 29 ليحتل المركز السادس بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 7 وتعادل في 8 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً.

فيما تجمد رصيد الانتاج الحربى عند النقطة 24 ليظل فى المركز الثامن بعدما لعب 20 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 9 وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً ومازالت لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر.

وسجل رامى صبرى هدفه من ركلة جزاء فى الدقيقة 21 احتسبها فى البداية الحكم أحمد العدوى وتقدم لتسديدها محمد شريف مهاجم إنبى، ولكن عامر عامر حارس الإنتاج تصدى لها قبل أن يقرر الحكم اللجوء لتقنية الفار بداعى تقدم عامر عامر أثناء تسديد الركلة ليسجلها رامى صبرى بنجاح ليسجل هدفه الخامس مع الفريق البترولى هذا الموسم وسط اعتراضات قوية من الجهاز الفنى للانتاج الحربى .

وواصل الانتاج الحربى تراجعه ليضيف أحمد على الهدف الثانى لانبى والأول له مع الفريق البترولى ، وأجرى مختار مختار التغيير الاول بخروج غنام محمد ونزول معاذ الحناوى ، وأشهر العدوى البطاقة الصفراء مرتين فى الشوط الاول من نصيب محمد بازوكا لاعب الانتاج وحميد مأو لاعب انبى ، وأهدر محمد شريف مهاجم انبى فرصة تسجيل الهدف الثالث منفرداً أمام المرمى ليطلق العدوى صافرة نهاية الشوط الأول.

ومن بدء الشوط الثانى دفع مختار مختار بثلاثة تغييرات دفعة واحدة حيث خرج أحمد شديد قناوى ودخل على فتحى وخرج محمد فييرا ودخل علاء سلامة وخرج معاذ الحناوى البديل ودخل باسم مرسى.

وواصل انبى سيطرته على مجريات المباراة حيث أهدر محمد شريف فرصة أخرى للتسجيل ، ودفع حلمى طولان بعمر سافيولا بديلا من أحمد على ، ثم خرج حميد مأو ودخل محمود غالى وخرج زياد كمال و فيستون عبدول ومحمد شريف ودخل محمود قاعود وأحمد العجوز وعبد الرحمن عماد.

وأشهر العدوى الكارت الأصفر فى الشوط الثانى لأسامة جلال لاعب انبى ، وانحصر اللعب فى وسط الملعب بالدقائق الاخيرة من اللقاء ليطلق الحكم صافرته معلناً نهاية المباراة.

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وبدأ مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى المباراة بتشكيل مكون من :"عامر عامر ومحمد شوقى غريب ومحمد بازوكا ومحمود البدرى وأحمد شديد قناوى ومحمد فييرا وغنام محمد وإبراهيم عبد الخالق وموسى دياورا ومحمد رجب وأحمد عفيفى".

فيما ضمت دكة البدلاء كل من :"على فتحى ومعاذ الحناوى وباسم مرسى وأحمد يحيى وأحمد مجدى وأمادو نياس ومصطفى الجمل وعلاء سلامة وكريم لالا".

فى المقابل بدأ حلمى طولان المدير الفنى لإنبى اللقاء بتشكيل مكون من :" محمود جاد- رامى صبرى- أسامة جلال- على فوزى- كريم فؤاد -عبد الرحمن عامر- حميد مأو- زياد كمال -محمد شريف- فيستون عبدول- أحمد على".

وضمت دكة البدلاء بفريق انبى كل من : عبد العزيز البلعوطى- إبراهيم يحيى- محمود قاعود- احمد العجوز- محمود غإلى- هشام عادل- عمر سافيولا- عبد الرحمن عماد- احمد حسين ميسى

وبذلك يتلقى الانتاج الحربى هزيمته الثانية على التوالى بعد الخسارة من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى الجولة الاخيرة للمسابقة من اجمالى ثلاث مباريات لعبها بعد فترة التوقف حيث حصد نقطة وحيدة من التعادل مع الاهلى بهدف لكل فريق ، في المقابل حقق انبى فوزه الاول عقب فترة التوقف حيث خسر من الاهلى بهدفين دون رد ثم تعادل مع سموحة سلبياً قبل أن يفوز على الانتاج الحربى.

وتاريخيا.. حملت مواجهة اليوم الرقم 17 في تاريخ مواجهات الفريقين، وبذلك تفوق إنبي في 6 مباريات، مقابل ثلاثة انتصارات للإنتاج الحربى، بينما انتهت 8 مواجهات بالتعادل، منها مواجهات موسمين متتاليين، سجل إنبي 17هدفا مقابل 13 للإنتاج الحربى.

وانتهت مباراة الدور الاول بين الفريقين بفوز الإنتاج الحربى بهدف دون رد سجله محمد رجب فى 17 أكتوبر 2019 .