شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يتلقى دعوة من السعودية للإستعانة بخدمات جهاد جريشة ومعاونيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقي اتحاد الكرة ولجنة الحكام الرئيسية، دعوة من نظيره السعودي للاستعانة بخدمات المونديالي جهاد جريشة وطاقمه المساعد تحسين ابو السادات وأحمد حسام طه لاداره مباريات بدوري خادم الحرمين للمحترفين بالمملكة العربية السعودية، ومن المقرر وصول الطاقم بالكامل الي السعوديه صباح الغد للتعاون مع لجنه الحكام السعودية في ادارة مباريات الدوري مع الاطقم الاجنبية المتواجده هناك.

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من ناحية أخرى، وصل القاهرة منذ قليل مندوبا الشركة الإسبانية المسؤولة عن تطبيق تقنية الفيديو في الدوري الممتاز، لمتابعة تطبيق التقنية في قمة الأهلي والزمالك المقرر لها غدا السبت في الجولة الـ21 للدوري، وعلم اليوم السابع أن عمر بيليت مدير الشركة لمنطقة الشرق الأوسط ونونو كاباسو مدير التشغيل وصلا القاهرة لمتابعة تطبيق التقنية في المباراة باعتبارها الأشهر على مستوى الشرق الأوسط.

من جانب أخر، أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة وجيه أحمد أسماء طاقم التحكيم الكرواتي المكلف بإدارة مباراة الزمالك والأهلي المقرر اقامتها في التاسعة من مساء السبت المقبل بستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة 21 لمسابقة الدوري الممتاز على النحو التالي: حكم ساحة: ايڤان بيبك مساعد أول: جوران پاتاكي مساعد ثان: ايڤيكا مودريتش حكم رابع: فران يوڤيتش حكم فيديو: جوران جابريلو حكم فيديو مساعد: توميسلاڤ پيتروڤيتش كما كلفت لجنة الحكام الكابتن جمال صدقي بمهمة مراقب الحكام في المباراة.