شكرا لقرائتكم الأعلى للإعلام يطالب بالضوابط الأخلاقية في تغطية القمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وأكد المجلس في بيانه، حرصه التام على تطبيق الضوابط التي تحفظ للرياضة رسالتها، وعدم استخدام الوسائل والأساليب التي تسيء لجمهور الناديين من قبل وسائل الإعلام، وعدم افتعال المشاكل والتراشق اللفظي، أو اللجوء إلى الاستفزاز وبث الفتن بين الجماهير.

وناشد المجلس كل وسائل الإعلام، أن تحرص على إشاعة أجواء إيجابية، تسهم في إخراج هذا اليوم في أحسن صورة، والتركيز على الأحداث والسلوكيات الإيجابية المرتبطة بالقيم الرياضية، ونشرها بين الجميع.

وقال المجلس إنه شكل غرفة رصد لمتابعة التغطية الإعلامية قبل وأثناء وبعد المباراة، وسينشر تقريرا بذلك يتضمن الجوانب الإيجابية، والكشف عن السلبيات، والتأكيد على احترام مشاعر لاعبي وجماهير الناديين.

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وأكد المجلس ثقته في حياد وموضوعية ونزاهة وسائل الإعلام التي تقوم بتغطية المباراة، وابتعادها عن التعصب والتحيز، حتى تخرج هذه المناسبة في صورة تليق بمصر والمصريين.

وقال المجلس إنه وفقاً لقانونه سيبادر على الفور في إجراء التحقيق اللازم حال حدوث مخالفات، واتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لها، وتطبيق الجزاءات الإدارية والمالية، حفاظاً على سلامة الجماهير وإعلاء القيم الرياضية النبيلة.