شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حليم يفتش عن بديل عمرو الحلوانى بالحدود قبل مواجهة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه محمد حليم المدير الفنى لحرس الحدود أزمة فنية قبل مواجهة الاسماعيلى المقرر لها الأحد المقبل بالجولة الــ21 من عمر مسابقة الدورى المحلى بسبب إيقاف عمرو الحلوانى الظهير الايسر للفريق بعد حصوله على الانذار الثالث فى مباراة طنطا الاخيرة التى فاز بها الفريق الساحلى بهدف دون رد فى الجولة العشرين للمسابقة المحلية ، حيث يبحث حليم عن لاعب يجيد اللعب فى الجبهة اليسرى .

ويخضع اليوم الجمعة فريقا الإسماعيلى وحرس الحدود لمسحة كورونا استعداداً للمباراة وتعادل الدراويش مع وادى دجلة بهدف لكل فريق فى أول ظهور بالمسابقة المحلية بعد عودتها من التجميد بسبب كورونا .

وحقق فريق حرس الحدود الفوز على نظيره طنطا بهدف نظيف احرزه محمد أشرف حارس مرمى طنطا فى مرماه فى الدقيقة 7 من عمر المباراة، بعد الهدف نجح فريق طنطا فى السيطرة على مجريات اللقاء وتهديد مرمى الحرس عن طريق إسلام فؤاد وجون إيفرى لكن تالق أحمد السعدنى حارس الحدود حال دون تعديل النتيجة ، فيما جاءت احداث الشوط الثانى على عكس المتوقع حيث حاول فريق حرس الحدود الضغط لاحراز هدف الاطمئنان، وكاد ان يحصل على ركلة جزاء ولكن تقنية الفيديو الغت قرار محمد الحنفى حكم المباراة، وتنتهي المباراة بهدف نظيف لحرس الحدود.

فى المقابل أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة جدول مباريات ثلاث جولات جديدة “23 و24 و25” لمسابقة الدورى الممتاز وسيلتقى الدراويش فريق الاتحاد السكندرى يوم 31 اغسطس فى تمام الثامنة مساءً على استاد النادى الإسماعيلى ويواجه الفريق مصر المقاصة يوم 4 سبتمبر باستاد المقاولون العرب فى تمام الخامسة مساءً، ويستضيف الإسماعيلى نادى مصر يوم 7 سبتمبر باستاد الإسماعيلية فى السادسة مساءً.