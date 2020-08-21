شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل المقاولون وأسوان في مباراة الجولة 21 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، عن تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة نادي أسوان في الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي تقام على ملعب اتحاد الشرطة، حيث يطمح ذئاب الجبل إلى مواصلة الانتصارات بعد الفوز على الانتاج الحربي في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف والتقدم إلى المركز الثالث بالمربع الذهبي، في إطار خطة المقاولون للبقاء ضمن الأربعة الكبار من أجل المشاركة في البطولات العربية والأفريقية.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي: في حراسة المرمى محمود أبو السعود، أمامه أمير عابد، محمد سمير ثابت، إبراهيم صلاح، حسن الشامي، محمد مجلي، أحمد الشيمي، عبد الله ياسين، معروف يوسف، شكري نجيب، سيف الجزيري.

كما أعلن أحمد كشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان عن تشكيل أبناء الجنوب الذي يستعد لخوض المباراة والذي جاء كالتالي: في حراسة المرمى مسعد عوض، محمد جابر ميدو، محمود نعيم، طارق أبو العز، أحمد عامر، ابراهيم القاضي، محمد المرسي، سولمون منساه، مصطفى البدري، محمد اسماعيل، كريم الطيب.

Advertisements

ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 37 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 20 مباراة، فازوا فى 11لقاء وتعادلوا فى 4 وخسروا خمس مباريات، وسجل لاعبو المقاولون 25 هدفاً واستقبلت شباكه 17 آخرين.

فيما يحتل نادى أسوان المركز الـ 15 بجدول مسابقة الدوري العام، بعد خوض 20 مباراة حيث فاز أسوان فى 4 مباريات وتعادل فى 7 وخسر 9 آخرين، وسجل أبناء الجنوب 21 هدفا واستقبلت شباكهم 33 وحصدوا 19 نقطة.

وكان اللقاء الذي جمع الفريقين فى الدور الأول قد انتهى بفوز المقاولون بهدفين مقابل هدف على ملعب عثمان أحمد عثمان، وفي ذات الوقت التقى الفريقان ودياً قبل استئناف مسابقة الدوري العام مرتين، وتعادلا في المباراة الأولى إيجابياً بهدف لمثله، وفي المباراة الثانية تعادلا أيضاً بذات النتيجة.