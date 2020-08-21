شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو جابر فى صورة مع أحمد فتحى: النجاح لا يحتاج لعذر.. ونجم صن داونز: اخواتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر ميدو جابر، لاعب الأهلى السابق ومصر المقاصة الحالى، فى صورة مع صديقه النجم أحمد فتحى، لاعب الأهلى ومنتخب مصر، داخل أحد صالات الألعاب الرياضة، ونشر ميدو الصورة عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "النجاح لا يحتاج إلى عذر والفشل لا يترك أى مبررات"، فيما علق على الصورة، النجم الجنوب إفريقى باكامانى ماهلامى، نجم الأهلى السابق ولاعب صن داونز، قائلا: "اخواتى"، ليرد عليه ميدو: "باكا حبيبى".





من ناحية أخرى، استقر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، على الدفع بثلاثة لاعبين فى خط الوسط خلال مباراة الزمالك المقرر لها التاسعة مساء غد السبت باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدورى الممتاز، وينوى المدير الفنى الدفع بكل من حمدى فتحى وأليو ديانج وعمرو السولية فى وسط الملعب، على أن يتقدم السولية لزيادة القوة الهجومية للفريق.

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على الصعيد ذاته، أصبح فى حكم المؤكد خروج أحمد الشيخ لاعب الفريق من قائمة مباراة الزمالك بسبب عدم تعافيه من الإصابة التى تعرض لها خلال مباراة أسوان التى أقيمت الاثنين الماضى، بالجولة العشرين لبطولة الدورى وانتهت بفوز الأحمر بثلاثية نظيفة، وغادر اللاعب للإصابة فى كاحل القدم، ولم يتدرب الشيخ مع الفريق يومى الأربعاء والخميس الماضيين بسبب هذه الإصابة واكتفى بخوض برنامج تأهيلى فى صالة الجيم ليبتعد بنسبة كبيرة عن قائمة الأهلى لمباراة الزمالك والتى سيتم إعلانها عقب مران اليوم المقرر له الخامسة مساء اليوم.

قمة الكرة المصرية غداً جعلتها محط اهتمام ومتابعة ملايين من جماهير الكرة المصرية والعربية لأنها ستُحدد ملامح بطل الدورى بنسبة كبيرة، فالفوز سيُقرّب الأهلى كثيراً من التتويج بالمسابقة المحلية للمرة الـ42 لبطولة الدورى، أما فوز الزمالك فيُجدد حظوظ الأبيض الضئيلة فى استعادة درع الدورى، ويحتل الأهلى قمة الدورى برصيد 56 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الثانى برصيد 39 نقطة.