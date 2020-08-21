الامارات | بالفيديو: بنزيمة يتدرب بكرة قدم تحمل شعار يوفنتوس.. هل يلتحق برونالدو؟

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار نجم ريال مدريد الإسباني، الفرنسي كريم بنزيمة جلاً واسعاً بين الجماهير حول إمكانية رحيله إلى نادي يوفنتوس الإيطالي بعدما نشر فيديو له في ساحة منزله يمارس خلاله بعض التدريبات بكرة تحمل شعار اليوفي.

ولم يمر الفيديو الذي نشره بنزيمة عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، على الجماهير العالمية التي تدقق في التفاصيل حتى اكتشفت شعار "السيدة العجوز" على كرة اللاعب المدريدي وتوقع كثيرون بأن بنزيمة قد يرحل إلى يوفنتوس للعب إلى جوار زميله السابق في النادي الملكي البرتغالي كريستيانو رونالدو. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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