شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يتصدر هدافى لقاءات القطبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحمل القمة 120 طموحات وأحلام القطبين في حسمها، حيث تعد مباراتهما سوياً بمثابة بطولة خاصة، بخلاف ترتيبهما الحالى بجدول ترتيب المسابقة وفارق النقاط الذي يصب في مصلحة الأهلى صاحب الصدارة بـ 56 نقطة، وبفارق 17 نقطة كاملة عن الزمالك.

وبالنظر في قائمة هدافى القمة المصرية عبر تاريخها في مسابقة الدورى الممتاز، سنجد النجم حسام حسن يغرد منفرداً بـ 9 أهداف، بواقع 5 أهداف سجلها بالقميص الأحمر و4 بالأبيض.

ويأتى في المركز الثانى الثنائى الأهلاوى محمد أبوتريكة والسيد عطية «توتو» برصيد 7 أهداف، كذلك المركز الثالث باللون الأحمر من خلال الرباعى صالح سليم ورفعت الفناجيلى والسيد الضظوى وعماد متعب ولكل منهم 6 أهداف.

وسجل 5 أهداف في قمة الدورى المصرى كل من ثنائى الزمالك خالد قدرى وعلاء الحامولى، فضلاً عن ثلاثى القلعة الحمراء خالد بيبو وطه إسماعيل وأحمد مكاوى، ثم كل من جمال حمزة وحمادة إمام وعمر النور نجوم الزمالك وعلاء ميهوب ومؤمن زكريا ومصطفى عبده بـ 4 أهداف لكل منهم.

بقى أن نذكر أن عبدالكريم صقر هو الهداف التاريخى لمواجهات الأهلى والزمالك بشكل عام في كل البطولات الرسمية برصيد 17 هدفاً بواقع 10 مع الأهلى و7 مع الزمالك، ثم مصطفى كامل طه نجم القطبين بـ 15 هدفاً، ونجمى الأحمر محمد أبوتريكة ومختار التتش بـ 13 هدفا.

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