شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يوجه رسالة للاعبي القطبين قبل القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رسالة إلى لاعبي فريقي الأهلي والزمالك بإعلاء روح التنافس الشريف، وتغليب الروح الرياضية خلال مباراتهما المرتقبة، والتي يتابعها الملايين في مصر والدول العربية؛ نظراً للشعبية الكبيرة التي يتمتع بها قطبي الكرةالمصرية، وهو الأمر الذى يضع على عاتق جميع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية مسئولية كبيرة للتحلي بالروح الرياضية.

ومن المقرر إقامة مباراة الأهلي والزمالك ضمن الجولة الـ21 لمسابقة الدوري مساء غد السبت بملعب استاد القاهرة الدولي.

ولفت وزير الشباب والرياضة، إلى ضرورة أن تعكس المباراة حالة الاستقرار التى تشهدها منظومة الرياضة المصرية فى شتى المجالات لاسيما فى ضوء الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بالرياضة بوجه عام، وتبنيه ورعاية سيادته للعديد من المبادرات الرياضية والتي كان أخرها مبادرة «دراجتك صحتك«، الأمر الذى يضع على عاتق المنظومة الرياضية المصرية مسؤلية كبيرة فى العمل على الوصول بها إلىالمستويات العالمية فى شتي مجالاتها الفنية والإدارية والتنظيمية وبالطبع ظهور كافة مناسباتها ومنافساتها بالشكل المشرف الذى يليق بسمعة مصر وريادتها.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، على متابعة الحكومة المصرية لمجالات الرياضة كما شهدنا مؤخراً خلال فعاليات المهرجان الرياضى بالعلمين، وحرص دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على توجيه رسائل للمواطنين بأهمية ممارسة الرياضة خلال حياتنا اليومية.