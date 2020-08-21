شكرا لقرائتكم خبر عن «كارتيرون» و«فايلر» وجهًا لوجه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتزين ملعب القاهرة الدولى لاستضافة قمة الكرة المصرية مساء السبت، بين الأهلى والزمالك، بمنافسات الجولة 21 لمسابقة الدورى الممتاز للموسم الجارى 2019-2020.

الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة بنادى الزمالك، يطمح في أن يكون أول مدير فنى أجنبى للقلعة البيضاء يحقق الانتصار على الأهلى بالدورى منذ 13 عاماً، وبالتحديد منذ 21 مايو من عام 2007 وموعد آخر انتصار بقيادة فنية أجنبية للقلعة البيضاء في قمة الدورى أمام الأهلى، يوم نجح الفرنسى هنرى ميشيل في قيادة الزمالك للفوز بثنائية نظيفة بالدور الثانى لموسم 2006-2007 ويرغب كارتيرون في إعادة إنجاز مواطنه الراحل وتحقيق الانتصار في مواجهة النادى الذي سبق له تدريبه في الموسم الماضى.

أما السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى لفريق الكرة بالأهلى، فيطمح لمواصلة أرقامه المميزة مع الفريق الأحمر بالمسابقة، حيث لم يتلق أبناء التتش تحت قيادته أي خسارة حتى الآن بالدورى من بين 20 مباراة خاضها الفريق، ساعياً لإكمال مسلسل اللاخسارة في المسابقة.

وفاز الأهلى خلال ولاية فاير بـ 18 مباراة وتعادل في اثنتين فقط أمام كل من سموحة والإنتاج الحربى.

وعلى مستوى مواجهات الثنائى وجها لوجه فكانت الأولى في السوبر المحلى بالإمارات في فبراير الماضى ونجح كارتيرون في قيادة الزمالك للقب على حساب أهلى فايلر بركلات الترجيح، بينما لم يحضر الزمالك لمباراة الدور الأول للدورى بالموسم الجارى، لتضيع فرصة المواجهة الثانية بين الفرنسى والسويسرى، وتعلن اللجنة الخماسية اعتبار الأهلى فائزاً بالمباراة.

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