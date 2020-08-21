شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعجل لجنة فض المنازعات لإرسال حيثيات حكم «كهربا» لبدء خطوات الاستئناف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرسل مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، خطابا إلى لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولى لكرة القدم،وطلب المجلس فى خطابه سرعة إرسال حيثيات الحكم الصادر لصالح النادى فى قضيته ضد اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا.

ويرغب مسؤولو الزمالك فى الحصول على حيثيات الحكم لبدء خطوات الاستئناف ضد العقوبة التى أقرتها اللجنة ضد اللاعب، وأقرت لجنة فض المنازعات تغريم اللاعب ما يعادل 33 مليون جنيه لصالح نادى الزمالك.

وأعد مجلس إدارة الزمالك ملفا كاملا بالقضية، يشمل نسخة القضية الموجودة لدى الاتحاد الدولى، وإضافة صورة الحكم الجديدة التى تلقاها الزمالك، بشأن العقوبة التى تم توقيعها على اللاعب، ولم تتبق سوى حيثيات الحكم الجديدة، من أجل الاستئناف على الحكم.

Advertisements

من جانبه، قال مرتضى منصور إنه بناء على حيثيات الحكم سيتقدم الزمالك بالاستئناف الخاص بالقضية، من أجل مضاعفة العقوبة على اللاعب.

وأشار منصور، إلى أنه لن يتوقف عند حدود مضاعفة العقوبة فى الاستئناف، ولكن يتم التجهيز من الآن لتحريك دعوى تعويض ضد اللاعب، بسبب الأضرار المعنوية والمادية التى سببها للنادى بعد هروبه، خصوصا أنه مقيد بالقائمة الإفريقية للفريق، وهروبه أدى إلى وضع الفريق فى أزمات كان فى غنى عنها.

وشدد منصور، على أنه لن يترك حق الزمالك فى أى قضية، وأنه من البداية وهو على يقين من حسم القضية لصالح ناديه، خصوصا أن العقد المبرم مع اللاعب موثق فى اتحاد الكرة، الذى أدلى مسؤولوه بشهادتهم بذلك للجنة فض المنازعات.

