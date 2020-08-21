شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعباً في قائمة المقاصة استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اختار إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة 22 لاعباً للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق مدينة برج العرب، استعداداً لمباراة المصري المقرر إقامتها في السادسة والنصف مساء السبت باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 21 للدوري.

وضمت القائمة كلا من: «محمود حمدي ومحمد كوكو وأحمد ياسين وعاصم سعيد وأحمد مودي ومحمد دبش وعصام صبحي ومحمد دسوقي ومحمد كناريا وصلاح ريكو ومصطفى شبيطة ومحمد توني وخالد أوتشو وصلاح عاشور ومحمد إبراهيم وأحمد مرشوح وأحمد صبيحة ومحمد مسعد وشميلس بيكلي وأودو موسيس وصلاح أمين وعمرو مرعي».

ومن المقرر أن يخوض فريق المقاصة مرانه الختامي مساء اليوم استعداداً لمباراة المصري على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، على أن يتوجة اللاعبون المختارون ضمن القائمة عقب نهاية المران للانتظام في المعسكر المغلق بمدينة برج العرب حتى موعد المباراة.