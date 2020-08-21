22 لاعباً في قائمة المقاصة استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدي

شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعباً في قائمة المقاصة استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
اختار إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة 22 لاعباً للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق مدينة برج العرب، استعداداً لمباراة المصري المقرر إقامتها في السادسة والنصف مساء السبت باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 21 للدوري.
وضمت القائمة كلا من: «محمود حمدي ومحمد كوكو وأحمد ياسين وعاصم سعيد وأحمد مودي ومحمد دبش وعصام صبحي ومحمد دسوقي ومحمد كناريا وصلاح ريكو ومصطفى شبيطة ومحمد توني وخالد أوتشو وصلاح عاشور ومحمد إبراهيم وأحمد مرشوح وأحمد صبيحة ومحمد مسعد وشميلس بيكلي وأودو موسيس وصلاح أمين وعمرو مرعي».
ومن المقرر أن يخوض فريق المقاصة مرانه الختامي مساء اليوم استعداداً لمباراة المصري على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، على أن يتوجة اللاعبون المختارون ضمن القائمة عقب نهاية المران للانتظام في المعسكر المغلق بمدينة برج العرب حتى موعد المباراة.
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