شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز «يوبخ» لاعبى الإسماعيلي بعد التعادل أمام دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حلة من الاستياء لدى الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الإسماعيلى، بعد التعادل أمام وادى دجلة بهدف لكل فريق ضمن مباريات الجولة الـ20 لبطولة الدورى الممتاز، حيث كان يأمل الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى للفريق، حصد النقاط الثلاث من أجل التقدم نحو المربع الذهبى.

وعقب نهاية المباراة عقد جوميز جلسة مع اللاعبين داخل غرفة الملابس، وبخ خلالها اللاعبين بعد فشلهم فى الحفاظ على التقدم، بعدما سجل أحمد مدبولى الهدف الأول، قبل أن يتعادل حسام عرفات لوادى دجلة فى الشوط الثانى، وشدد المدير الفنى على اللاعبين بضرورة التركيز خلال أحداث المباراة فى الفترة المقبلة، التى لا تتحمل أى تهاون أو نقاط للنقاط.

من جهة أخرى، يختتم الفريق تدريباته استعدادا لمواجهة حرس الحدود المقرر لها غدا الأحد، وشهد مران الفريق بالأمس عودة محمد صادق صانع الألعاب للمشاركة بالتدريبات الجماعية، وخاض لاعبو الفريق الأساسيون تدريبات استشفائية أمس الأول بعد مشاركتهم بلقاء وادى دجلة، واشتمل المران على مجموعة من التدريبات البدنية بجانب تدريبات الاستحواذ على الكرة واختتم بتقسيمة مصغرة فى وسط الملعب.

من جهته، طلب الجهاز الفنى للفريق من نظيره الطبى والبدنى وضع برنامج تدريبى للعراقى همام طارق لاعب الفريق لتجهيزه بدنيًا وفنيًا للمواجهات المقبلة بالدورى، وكان اللاعب قد عاد لمصر قادما من الإمارات بعد فترة غياب، فى أعقاب توقف النشاط الرياضى فى مصر بسبب كورونا، واستعاد الدراويش جهود ثنائى من محترفيه وهما الغينى بيكيتى سيلفا والناميبى بنسون شيلونجو قبل عودة همام طارق، فيما لم يعد الثنائى التونسى فخر الدين بن يوسف والأوغندى باتريك كادو لاعبا الفريق من بلادهما.