شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالزمالك: خطوة وحيدة تفصل بين ارتداء رمضان صبحي الفانلة البيضاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مصدر بنادي الزمالك، ان مسؤولي نادي هيدرسيفلد الإنجليزي، ابدوا موافقتهم علي بيع رمضان صبحي، للزمالك بداية من الموسم المقبل.

وتقدم الزمالك، بعرض شراء رسمي لرمضان صبحي، يفوق العرض الذي قدمه نادي بيراميدز.

وأضاف المصدر، ان خطوة وحيدة هي التي تفصل الان بين ارتداء رمضان للفانلة البيضاء، وهي إبداء رغبته للعب للزمالك.

وأعلن مرتضي منصور، رئيس النادي، عن تقدم إدارة ناديه، بعرض رسمي لشراء اللاعب، من النادي الإنجليزي، بعدما أبدي كارتيرون، المدير الفني للفريق، رغبته في التعاقد مع اللاعب، لتدعيم خط الهجوم، خصوصاً وانها صفقة من العيار الثقيل.